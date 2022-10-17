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Hubble показал звезды и облака в созвездии Ориона

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 17 октября, 2022
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Hubble показал звезды и облака в созвездии Ориона

Hubble показал звезды и облака в созвездии Ориона

Фото

17.10.2022 12:37

Укринформ

Космический телескоп NASA/ESA Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 сделал фото пары космических объектов Хербига-Аро, которые находятся в созвездии Ориона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория.

Сами объекты HH 1 и HH 2 расположены почти в 1 250 световых лет от Земли.

Отмечается, что HH 1 — это сияющее облако над яркой звездой в правом верхнем углу этого изображения, а HH 2 — облако в нижнем левом углу.

Hubble показал звезды и облака в созвездии Ориона

Хотя оба объекта Хербига-Аро видны на снимке, молодая звездная система, ответственная за их создание, окутана густыми облаками пыли в центре этого изображения.

На фотографии можно увидеть поток газа от одной из этих звезд, выброшенный из центрального темного облака в виде яркой струи. Яркая звезда между этой струей и облаком HH 1 некогда считалась источником этих струй, но теперь известно, что это неродственная двойная звезда, образовавшаяся поблизости.

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Объекты Хербига-Аро являются небольшими зонами туманностей, которые связаны с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный ими, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду. Объекты Хербига-Аро характерны для областей формирования звезд; иногда они наблюдаются возле одиночных звезд — вытянутыми вдоль оси вращения последних.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 17 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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