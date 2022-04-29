Военным передали защищенные ноутбуки, которые используются для правительственной связи

29.04.2022 15:16

Укринформ

Украинским военным передали защищенные ноутбуки, которые используются для правительственной связи.

Как передает Укринформ, об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает в Телеграме.

“Военнослужащие получат защищенные ноутбуки Terra. 79 ноутбуков на нужды военных, защищающих нашу страну, передали благодаря сотрудничеству Волонтерского хаба Госспецсвязи и общественной организации "ВОО "Поруч" при финансовой поддержке немецкой инициативы Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V", — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи заявили, что подобные ноутбуки уже используются в Вооруженных силах Украины, Госспецсвязи и других составляющих сектора безопасности и обороны. Так, военнослужащие Госспецсвязи используют защищенные ноутбуки на полевых узлах правительственной связи.

Ноутбуки обладают защитой от пыли, влаги и ударов. Некоторые имеют дополнительную защиту от отрицательного электромагнитного излучения, что позволяет работать с информацией с ограниченным доступом.

В Госспецсвязи поблагодарили за поддержку всех, кто помог с приобретением и доставкой такой техники.

Как сообщал Укринформ, по данным Microsoft, за последние месяцы, в том числе непосредственно перед широкомасштабным вторжением россии в Украину, по меньшей мере, шесть хакерских группировок, связанных с рф, осуществили 237 кибератак против украинских предприятий и государственных учреждений.

По материалам: Укринформ