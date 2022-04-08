В Украине запускают новую систему оповещения — как будет работать

В Украине запускают новую систему оповещения — как будет работать

08.04.2022 05:31

Укринформ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами развертывает систему оповещения с использованием технологии Cell вroadcast.

Как передает Укринформ, об этом ГСЧС сообщает в Телеграме.

Сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана, с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом. Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.

Абонентам Киевстара в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от ГСЧС.

Как сообщает Укринформ, по данным Министерства цифровой трансформации, с начала войны операторы бесплатно предоставили мобильные услуги более чем на 600 млн грн.

По материалам: Укринформ