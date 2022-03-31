Приложение по обучению первой домедицинской помощи стало доступно для Android

Приложение по обучению первой домедицинской помощи стало доступно для Android

31.03.2022 12:02

Укринформ

Мобильное приложение TacticMedAid, которое учит оказывать первую домедицинскую помощь, теперь доступно и для пользователей Android.

Как передает Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграме.

Отмечается, что 75-90% военных и гражданских гибнут от ран при отсутствии медицинской помощи.

"Чтобы научить украинцев оперативно оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны, более 20 волонтеров создали приложение TacticMedAid. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любом месте в любое время", — отмечают в Минцифры.

Главным преимуществом TacticMedAid является возможность использования без доступа к интернету.

Загрузить приложение на Android можно в Google Play.

Как сообщал Укринформ, TacticMedAid ранее стал доступным пользователям iOS. В приложении предусмотрены два направления инструктирования: для военных и гражданского населения. В блоке для военнослужащих содержатся алгоритмы действий в случае получения различных распространенных видов травм и ранений в условиях боевых действий, в блоке для гражданских – подробная информация об остановке кровотечения.

По материалам: Укринформ