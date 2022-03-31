Приложение по обучению первой домедицинской помощи стало доступно для Android
Приложение по обучению первой домедицинской помощи стало доступно для Android
31.03.2022 12:02
Укринформ
Мобильное приложение TacticMedAid, которое учит оказывать первую домедицинскую помощь, теперь доступно и для пользователей Android.
Как передает Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграме.
Отмечается, что 75-90% военных и гражданских гибнут от ран при отсутствии медицинской помощи.
"Чтобы научить украинцев оперативно оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны, более 20 волонтеров создали приложение TacticMedAid. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любом месте в любое время", — отмечают в Минцифры.
Главным преимуществом TacticMedAid является возможность использования без доступа к интернету.
Загрузить приложение на Android можно в Google Play.
Как сообщал Укринформ, TacticMedAid ранее стал доступным пользователям iOS. В приложении предусмотрены два направления инструктирования: для военных и гражданского населения. В блоке для военнослужащих содержатся алгоритмы действий в случае получения различных распространенных видов травм и ранений в условиях боевых действий, в блоке для гражданских – подробная информация об остановке кровотечения.
По материалам: Укринформ