Anonymous слили в сеть данные со взломанного сервера центробанка россии

26.03.2022 06:24

Укринформ

Хакерская группа Anonymous обнародовала 28 Гб данных со взломанного сервера центрального банка россии.

Как передает Укринформ, об этом хакеры сообщили в серии твитов.

Группа поделилась двумя ссылками на сервис облачного хранения Mega NZ. Документы размещены в двух папках под названиями A и B с 9 и 1 частью соответственно:

Часть А;

Часть В.

Anonymous утверждают, что документы содержат экономические секреты россии.

Ожидается, что в ближайшее время эксперты разведки, экономисты и активисты будут работать над раскрытием их содержания.

При этом хакеры записали видеообращение, в котором путина назвали «лжецом, диктатором, военным преступником и убийцей детей».

По приказу путина в Украине убиты тысячи невинных людей, ведутся бомбардировки больниц, школ, укрытий; «Дети потеряли свои семьи, семьи потеряли детей», говорится в обращении группы. При этом Россию он обрек на голод, который будет продолжаться годами.

«Ни один секрет не скрыть. Мы повсюду. Мы в твоем дворце. Мы за твоим столом. Мы в комнате, когда ты спишь», – заявила группа. Тысячи обнародованных документов центрального банка россии содержат договоры, корреспонденцию, денежные переводы, экономические отчета, соглашения с другими странами и т.д., говорится в обращении.

BREAKING NEWS: Anonymous publishes leak of the Central Bank of the Russian Federation

Via: @Thblckrbbtworld pic.twitter.com/tYyU3GOFqy

— Anonymous (@LatestAnonPress) March 25, 2022

Как сообщалось, хакерская группа Anonymous заявляла, что взломала центральный банк россии и обещала обнародовать 35 тысяч тайных файлов.

По материалам: Укринформ