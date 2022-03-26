Anonymous слили в сеть данные со взломанного сервера центробанка россии
Anonymous слили в сеть данные со взломанного сервера центробанка россии
26.03.2022 06:24
Укринформ
Хакерская группа Anonymous обнародовала 28 Гб данных со взломанного сервера центрального банка россии.
Как передает Укринформ, об этом хакеры сообщили в серии твитов.
Группа поделилась двумя ссылками на сервис облачного хранения Mega NZ. Документы размещены в двух папках под названиями A и B с 9 и 1 частью соответственно:
Часть А;
Часть В.
Anonymous утверждают, что документы содержат экономические секреты россии.
Ожидается, что в ближайшее время эксперты разведки, экономисты и активисты будут работать над раскрытием их содержания.
При этом хакеры записали видеообращение, в котором путина назвали «лжецом, диктатором, военным преступником и убийцей детей».
По приказу путина в Украине убиты тысячи невинных людей, ведутся бомбардировки больниц, школ, укрытий; «Дети потеряли свои семьи, семьи потеряли детей», говорится в обращении группы. При этом Россию он обрек на голод, который будет продолжаться годами.
«Ни один секрет не скрыть. Мы повсюду. Мы в твоем дворце. Мы за твоим столом. Мы в комнате, когда ты спишь», – заявила группа. Тысячи обнародованных документов центрального банка россии содержат договоры, корреспонденцию, денежные переводы, экономические отчета, соглашения с другими странами и т.д., говорится в обращении.
BREAKING NEWS: Anonymous publishes leak of the Central Bank of the Russian Federation
Via: @Thblckrbbtworld pic.twitter.com/tYyU3GOFqy
— Anonymous (@LatestAnonPress) March 25, 2022
Как сообщалось, хакерская группа Anonymous заявляла, что взломала центральный банк россии и обещала обнародовать 35 тысяч тайных файлов.
По материалам: Укринформ