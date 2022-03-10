В Дії появится временное цифровое удостоверение — Шмыгаль

09.03.2022 22:59

Укринформ

В приложении "Дія" появится новое временное цифровое удостоверение — єДокумент, поскольку многие остались без документов в результате российской агрессии.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеообращения, сообщает корреспондент Укринформа.

"Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в Дії также появится новое временное цифровое удостоверение — єДокумент. Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также при возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах", — сказал глава правительства.

Он отметил, что єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям Дії.

Как сообщалось, 24 февраля президент путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ