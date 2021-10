Facebook заявляет о возобновлении работы своих сервисов

05.10.2021 04:19

Укринформ

Компания Facebook практически преодолела последствия глобального сбоя в работе своей сети и заявила, что ее сервисы возобновили работу.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице компании в Твиттере, передает Укринформ.

«Огромному сообществу людей и бизнесу по всему миру, которые зависят от нас: извините. Мы упорно работаем над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что они сейчас возвращаются к работе в онлайне. Спасибо, что вы с нами», — заявили в компании.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Как сообщал Укринформ, в понедельник произошел глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер заявил, что причиной сбоя стали проблемы с серверами компании.

По материалам: Укринформ