Facebook назвал причину глобального сбоя, сеть частично возобновила работу

05.10.2021 01:15

Укринформ

Глобальный сбой в работе Facebook в понедельник произошел из-за проблем с серверами компании. Сейчас работа сети частично возобновлена.

О причинах сбоя сообщил в Твиттере глава технической службы Facebook Майк Шрепфер, передает Укринформ.

«Искренние извинения всем, кто сейчас пострадал от перебоев в работе сервисов Facebook. У нас проблемы с сетью, и наши команды работают, чтобы как можно быстрее все наладить и восстановить», — отметил Шрепфер.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Как сообщал Укринформ, в понедельник вечером произошел глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Причины этой проблемы официально не назывались.

Читайте также: Акции Facebook падают из-за обвинений со стороны экс-работницы

В то же время, по сообщениям СМИ, в сети даркнет в продаже появились данные 1,5 миллиарда пользователей.

По состоянию на 1:10 по киевскому времени работа соцсети частично восстановлена.

По материалам: Укринформ