Приложением «Дія» активно пользуются семь миллионов украинцев

Приложением «Дія» активно пользуются семь миллионов украинцев

28.09.2021 11:24

Укринформ

Приложение «Дія» активно используют 7 млн украинцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Телеграме вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«+1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили», — заявил Федоров.

По его словам, параллельно с модернизацией государственных реестров, находящихся в управлении других министерств, Минцифры нашло возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис

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«Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят. И да, мы анонсируем Diia Summit — осень 2021. Открываем предрегистрацию на онлайн-трансляцию саммита», — сообщил Федоров.

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Он также поблагодарил украинцев за поддержку и конструктивную критику.

Как сообщал Укринформ, бренд и концепцию приложения и портала «Дія» представили 27 сентября 2019 года в Киеве. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов.

По материалам: Укринформ