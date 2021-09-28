Приложением «Дія» активно пользуются семь миллионов украинцев
Приложением «Дія» активно пользуются семь миллионов украинцев
28.09.2021 11:24
Укринформ
Приложение «Дія» активно используют 7 млн украинцев.
Как передает Укринформ, об этом сообщил в Телеграме вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«+1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили», — заявил Федоров.
По его словам, параллельно с модернизацией государственных реестров, находящихся в управлении других министерств, Минцифры нашло возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис
Читайте также: В «Дії» появится новая услуга — покупка-продажа авто
«Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят. И да, мы анонсируем Diia Summit — осень 2021. Открываем предрегистрацию на онлайн-трансляцию саммита», — сообщил Федоров.
Читайте также: Международный COVID-сертификат теперь можно распечатать с портала «Дія» — инструкция
Он также поблагодарил украинцев за поддержку и конструктивную критику.
Как сообщал Укринформ, бренд и концепцию приложения и портала «Дія» представили 27 сентября 2019 года в Киеве. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов.
По материалам: Укринформ