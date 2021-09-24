В Британии создали батарею, способную заряжаться за 90 секунд

В Британии создали батарею, способную заряжаться за 90 секунд

24.09.2021 14:06

Укринформ

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали литий-углеродный аккумулятор, который можно зарядить всего за 90 секунд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Green Car Congress.

Отмечается, что новая батарея имеет срок службы более чем 100 тысяч циклов перезарядки.

Она хорошо подходит водителям мопедов, которые ежедневно занимаются доставкой товаров.

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Как отмечается, стандарный литий-ионный аккумулятор придется заряжать 30 минут, чтобы электрический мопед мог проехать около 25 км.

Фото: www.greencarcongress.com

По материалам: Укринформ