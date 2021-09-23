Rocket Lab запустит спутник японского космического агентства
Rocket Lab запустит спутник японского космического агентства
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22.09.2021 15:31
Укринформ
Американская компания Rocket Lab планирует запустить на орбиту спутник японского Агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA).
Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
Запуск ракеты-носителя Electron вместе со спутником ADRAS-J запланирован на 2023 год.
Отмечается, что сам аппарат будет из разных углов делать фотографии космического мусора и изучать его окружающую среду.
«Возможность активно убирать спутники и мусор с орбиты в конце срока их эксплуатации, вероятно, сыграет ключевую роль в обеспечении устойчивой космической среды в будущем», — заявил гендиректор Питер Бек.
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Отмечается, что ныне десятки тысяч единиц космического мусора, в частности, в виде разбитых частей ракет и раздробленных спутников, вращаются вокруг Земли на очень высокой скорости. В то же время, JAXA имеет грандиозные планы, которые предусматривают проведение первых миссий по уборке космического мусора в космосе не ранее 2025 года.
Как сообщал Укринформ, японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) планирует доставить на Землю до 10 граммов песка с поверхности спутника Марса с помощью космического зонда, который будет запущен в 2024 году.
По материалам: Укринформ