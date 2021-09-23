Rocket Lab запустит спутник японского космического агентства

Видео

22.09.2021 15:31

Укринформ

Американская компания Rocket Lab планирует запустить на орбиту спутник японского Агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA).

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Запуск ракеты-носителя Electron вместе со спутником ADRAS-J запланирован на 2023 год.

Отмечается, что сам аппарат будет из разных углов делать фотографии космического мусора и изучать его окружающую среду.

«Возможность активно убирать спутники и мусор с орбиты в конце срока их эксплуатации, вероятно, сыграет ключевую роль в обеспечении устойчивой космической среды в будущем», — заявил гендиректор Питер Бек.

Читайте также: Rocket Lab планирует три запуска ракеты со спутниками за месяц

Отмечается, что ныне десятки тысяч единиц космического мусора, в частности, в виде разбитых частей ракет и раздробленных спутников, вращаются вокруг Земли на очень высокой скорости. В то же время, JAXA имеет грандиозные планы, которые предусматривают проведение первых миссий по уборке космического мусора в космосе не ранее 2025 года.

Как сообщал Укринформ, японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) планирует доставить на Землю до 10 граммов песка с поверхности спутника Марса с помощью космического зонда, который будет запущен в 2024 году.

По материалам: Укринформ