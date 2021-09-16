Минцифры за пол года сэкономило три миллиарда на IT-закупках

Минцифры за пол года сэкономило три миллиарда на IT-закупках

16.09.2021 11:46

Укринформ

Министерство цифровой трансформации в течение первой половины текущего года сэкономило на IT-закупках 3 млрд гривень государственных средств.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Минцифры.

"С 2019 года Минцифры занимается утверждением всех государственных IT-закупок через Национальную программу информатизации. Согласуется всё — от создания сложных IТ-систем, реестров и серверов до простых закупок техники и даже её ремонта. За первое полугодие 2021 года на согласование в Минцифры были представлены 1080 проектов информатизации. Из них 50 не были утверждены из-за несоответствия. Так, нам удалось сэкономить свыше 3 млрд государственных средств на IT-закупках", — говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, ежегодно госорганы подают тысячи проектов, которые значительно помогают ускорить цифровизацию Украины. Однако бывает так, что некоторые из этих проектов имеют большие коррупционные риски. Например, в 2019 году были представлены 2755 проектов, из которых не прошли 166 на сумму в 1,8 млрд гривень. В 2020 году из 1578 проектов информатизации были отклонены 154 на сумму в 1,3 млрд гривень.

"Минцифры с начала создания активно борется с коррупцией. Цифровизация стала нашим основным инструментом остановки многих схем на миллионы гривень, которые оседали в карманах коррупционеров. Благодаря утверждению проектов мы уже сэкономили государству свыше 6 млрд грн на IT-закупках. Неоднократно были ситуации, когда команда Минцифры анализировала тендеры и останавливала предложения по завышенным ценам, несоответствующему и ненужному ПО", — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Чаще всего проекты не согласовывались по следующим причинам: очевидное завышение стоимости проектов; закупка запрещенного программного обеспечения; пренебрежение стандартами в области технологий и защиты информации. Например, установка программного обеспечения (ПО) без проверки или отсутствие информации о передаче имущественных прав на созданные продукты; отсутствие у проекта комплексной системы защиты информации.

"Благодаря цифровизации мы сможем оптимизировать расходы плательщиков налогов, сделать тендеры прозрачными и эффективными, а также создать прозрачную IT-экосистему на уровне государства", — отметили в Минцифры.

Как передает Укринформ, из-за подозрения в коррупционном сговоре тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу.

По материалам: Укринформ