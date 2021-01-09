Технологии

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

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«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

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09.01.2021 21:56

Укринформ

Компания Sony объявила о выпуске новых динамиков, совместимых с аудиотехнологией 360 Reality Audio, которая создает ощущение живой музыки.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.

Sony заявила, что планирует выпуск колонок SRS-RA5000 и SRS-RA3000 этой весной.

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

Модель SRS-RA5000 будет иметь по три верхние и боковые динамики, один низкочастотный. Его также сертифицировали для аудио высокого качества. SRS-RA3000 оснащен двумя высокочастотными динамиками, двумя пассивными излучателями и драйвером полного диапазона.

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

Колонки имеют функцию самостоятельного регулирования громкости каждой дорожки, чтобы воспроизводить их со стабильным звуком. Оба динамика поддерживают Alexa и Google Assistant от Amazon.

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«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

SRS-RA5000 будет стоить примерно 599 евро, тогда как SRS-RA3000 стоит около 359 евро.

Фото: www.sony.net

По материалам: Укринформ

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