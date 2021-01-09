Google удалил приложение Parler, в котором общались сторонники Трампа

09.01.2021 13:00

Укринформ

Корпорация Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play. Такое решение было принято на фоне беспорядков в Вашингтоне, которые привели к гибели нескольких человек.

Как передает Укринформ, об этом сообщает "Голос Америки".

В заявлении представителя Google указано, что ранее Parler уже предупреждали о недопустимости размещения контента, который провоцирует насилие, и что приложение не будет допущено на платформу Google Play, пока не изменит политику модерации.

В свою очередь, управляющий Parler Джон Матци сообщил, что корпорация Apple также угрожает удалить эту сеть из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение 24 часов.

Parler – небольшая социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности, многих сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

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Как сообщал Укринформ, в среду агрессивные сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса. Там должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома. Во время столкновений погибли пятеро людей, задержаны 52 человека.

По материалам: Укринформ