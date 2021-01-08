«Роботы-собаки» будут исследовать пещеры на Марсе

08.01.2021 15:49

Укринформ

Исследователи NASA представили так называемых «марсовых собак-роботов», способных благодаря искусственному интеллекту маневрировать в пещерах Красной планеты лучше, чем колесные роверы Spirit (Дух), Opportunity (Возможность), Curiosity (Любопытство) и Perseverance (Настойчивость).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Автономный робот – это модифицированная версия модели «Spot» от компании Boston Dynamics. Более 60 ученых и инженеров команды Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots, или CoSTAR, оборудовали Au-Spot сетевыми датчиками и программным обеспечением, чтобы помочь ему безопасно и автономно сканировать, ориентироваться и картографировать окружающую среду.

Ученые заявили, что новые роботы – ловкие и устойчивые и с помощью датчиков избегают препятствий, обладают способностью выбирать между несколькими путями и создавать виртуальные карты закрытых тоннелей и пещер для операторов на домашней базе.

Эффективность традиционных марсоходов ограничивается в основном ровными поверхностями. Это мешает добраться в интересные научные регионы Марса, так как для этого необходимо пересечь неровную местность или спуститься под землю. Новые роботы подходят для таких вызовов – даже если они упадут, то смогут снова подняться и продолжить движение.

«Робот-собака» Au-Spot примерно в 12 раз легче ровера и перемещается намного быстрее, во время испытаний достиг скорости ходьбы – 8 км в час. Для сравнения: марсоход Curiosity (Любопытство) катится вдоль поверхности Марса со скоростью 0,14 километров в час.

Au-Spot обрабатывает входные данные от Lidar (дистанционного зондирования с помощью лазерных импульсов), визуальных и тепловых датчиков движения для создания 3D-карт. «Робот-собака» использует искусственный интеллект, чтобы узнать, каких структур избегать, и идентифицировать объекты, которые могут представлять научный интерес, тогда как модуль связи позволяет роботу передавать данные на поверхность в ходе исследования под землей.

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Члены команды CoSTAR испытывают Au-Spot на полосах препятствий – в тоннелях и переходах, по лестницам и пандусам и на открытом пространстве, имитирующем пейзажи Марса, например, лавовые трубы в Северной Калифорнии. Исследования показывают, что роботы, которых оставили наедине, могут ориентироваться вокруг валунов и картографировать глубокие пещеры.

По материалам: Укринформ