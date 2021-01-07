В ЕС зарегистрировали общественную инициативу против использования биометрии для слежения

В ЕС зарегистрировали общественную инициативу против использования биометрии для слежения

07.01.2021 17:06

Укринформ

Еврокомиссия зарегистрировала общественную инициативу о запрете использования биометрических данных для массового распознавания лиц с помощью систем наблюдения, которые на сегодняшний день используются правоохранительными органами ряда европейских стран.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.

«Сегодня Еврокомиссия решила зарегистрировать Европейскую общественную инициативу под названием «Инициатива гражданского общества по запрещению массированного использования биометрии для слежения». Авторы инициативы предлагают Еврокомиссии разработать правовой акт прекращения на постоянной основе неизбирательного и произвольного использования биометрических данных, что может привести к массовому слежению и вмешательству в фундаментальные права», – говорится в сообщении.

Как отмечается, этим решением Еврокомиссия определила, что вопрос относится к ее компетенции, но не проводила анализа относительно содержания общественной инициативы на этом этапе ее представления.

После регистрации представления, состоявшейся сегодня, авторы в течение шести месяцев могут начать кампанию по сбору подписей в поддержку инициативы. Если это обращение наберет не менее 1 млн подписей в поддержку от граждан не менее семи стран Евросоюза, Еврокомиссия будет обязана отреагировать на нее в течение следующих шести месяцев. Она может принять или отклонить инициативу, причем в обоих случаях должны быть представлены необходимые правовые обоснования относительно принятого решения.

Как сообщалось, практика Европейской общественной инициативы предусмотрена Лиссабонским соглашением ЕС, учет представлений граждан начался с апреля 2012 года. Результаты рассмотрения представлений и их продвижение публикуются на специальном сайте.

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За это время были зарегистрированы 76 общественных инициатив, 13 находятся в процессе сбора подписей, на 4 обращения Еврокомиссия предоставила ответ после того, как они набрали более 1 млн сторонников.

По материалам: Укринформ