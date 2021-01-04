На Земле проросли семена риса, побывавшие на Луне

На Земле проросли семена риса, побывавшие на Луне

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04.01.2021 14:34

Укринформ

В наземной китайской лаборатории взошли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне в рамках миссии «Чанъэ-5».

Как передает Укринформ, об этом сообщает китайская газета Жэньминь жибао.

После 23-дневной миссии возвращаемый модуль исследовательского лунного зонда «Чанъэ-5», на борту которого находилось около 40 граммов семян риса, успешно вернулся на Землю.

Семена были предоставлены Национальным инженерно-исследовательским центром космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. По данным вышеуказанного центра, некоторые из этих семян успешно проросли, ученые готовятся к дальнейшим исследованиям.

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Заместитель директора научно-исследовательского центра космической селекции Го Тао рассказал, что результаты этого эксперимента помогут выявить влияние космических условий на сельскохозяйственные структуры, а также вывести сорта риса с уникальными свойствами.

Как сообщал Укринформ, китайский зонд "Чанъэ-5", состоящий из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 24 ноября. Его возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-5" приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) в середине декабря, доставив на Землю 1731 грамм образцов лунного грунта.

Фото: Жэньминь жибао

По материалам: Укринформ