Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft – СМИ

01.01.2021 05:56

Укринформ

Вероятные российские хакеры, которые в декабре взломали IТ-системы нескольких американских государственных учреждений, также получили доступ к исходному коду Microsoft.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Microsoft.

"Мы обнаружили необычную деятельность в небольшом количестве внутренних учетных записей и после изучения поняли, что одна из записей была использована для просмотра исходного кода в нескольких хранилищах", – заявили в Microsoft.

В компании добавили, что учетная запись "не имела разрешения на изменение любого кода или инженерных систем, и наше дальнейшее расследование показало, что никаких изменений внесено не было".

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В то же время представитель Microsoft отказался сообщить, какой именно исходный код пересмотрели хакеры.

"Исходный код показывает, как компьютерные программы работают и используется для создания продукта. Доступ к этому коду дает хакерам ценное понимание того, как они могут злоупотреблять программами или избегать обнаружения", – объясняет Bloomberg.

В свою очередь в Microsoft отметили, что развивают свою безопасность, исходя из того, что исходный код будт раскрыт.

"Действия хакеров не поставили под угрозу безопасность наших услуг или данные любых пользователей, однако мы хотим быть открытыми и поделиться своими находками, поскольку, по нашему убеждению, мы противостоим очень продвинутому государственному противнику", – подытожили в компании.

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Как сообщал Укринформ, на позапрошлой неделе хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, получив доступ к внутренней электронной переписке ведомства.

На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало эксклюзивное расследование, согласно которому сообщило, что хакеры, которые взломали доступ к внутренней электронной переписке Министерства финансов США, вероятно, работают на Россию.

В частности, по словам двух источников, атаки на американский Минфин связаны с недавно раскрытым взломом крупной американской компании по кибербезопасности FireEye, которая обслуживает государственные и коммерческие организации.

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Также сообщается, что с кибератакой столкнулась IТ-компания SolarWinds, обслуживающая государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

В целом источники агентства отметили, что атака российских хакеров не ограничивается одной организацией, а является «масштабной кампанией кибершпионажа, направленной против правительства США и его интересов».

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По данным корпорации Microsoft, которая тоже подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагалась не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.

По материалам: Укринформ