Первую ступень ракеты Falcon 9 успешно посадили во Флориде

Видео

19.12.2020 18:07

Укринформ

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей на орбиту с секретным американским спутником NROL-108, совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC

— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Согласно расписанию на сайте компании, запуск был осуществлен в 09:00 по времени восточного побережья США со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Через 8 мин 15 с после старта ракеты успешно посадили ее первую ступень, которую использовали уже в пятый раз.

Читайте также: SpaceX отложила запуск спутника космической разведки США

Как сообщал Укринформ, в октябре в СМИ появилась информация, что компания SpaceX готовится к запуску разведывательного спутника для Национального управления военно-космической разведки США. Запуск должен было пройти на день раньше, но его перенесли по техническим причинам.

По материалам: Укринформ