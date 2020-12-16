Звонки через 4G: Киевстар начинает внедрять первую в Украине сеть VoLTE

15.12.2020 15:01

Укринформ

Мобильный оператор «Киевстар» начинает внедрять в своей 4G-сети технологию VoLTE (voice-over-LTE), которая позволит абонентам совершать обычные телефонные звонки через сеть скоростного мобильного интернета.

Об этом рассказал президент Киевстар Александр Комаров, сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Менее чем за 3 года 85% жителей Украины получили доступ к 4G. По темпам строительства Киевстар опережает даже страны Европейского Союза, которым нужно было в среднем 5 лет, чтобы получить такой же результат. Это большое достижение компании, которое дает нам возможность внедрять новые технологии, такие как VoLTE. Благодаря этой технологии не только жители крупных городов, но и поселков, получат лучшее качество голосовой связи. Ведь она будет работать в современной 4G-сети», – отметил Комаров.

По информации пресс-службы, ожидается, что сеть VoLTE заработает уже до конца 2020 года на всей территории страны, где есть 4G-сеть оператора.

Отмечается, что благодаря передаче голоса через 4G абоненты получают лучшее качество звука во время звонков. Соединение между ними будет происходить быстрее, ведь смартфон не будет переключаться между различными стандартами. Абоненты смогут пользоваться 4G даже во время разговоров. При этом разговоры в сети VoLTE не повлияют на тарификацию интернета, мегабайты за звонки не будут списываться.

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В Киевстар сообщили, что запуск новой технологии по всей территории страны, где работает 4G от Киевстар, это первый важный этап, который завершится уже в декабре этого года. Следующий этап – возможность пользоваться этой технологией на смартфонах абонентов, зависит от производителей комплектующих. В пресс-службе пояснили, что особенность VoLTE заключается в том, что производители смартфонов отдельно активируют работу этой технологии в сети каждого мобильного оператора. Для этого Киевстар ведет активные переговоры с самыми популярными в Украине брендами.

Ожидается, что сначала VoLTE будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания, которые активно пользуются большинством услуг Киевстар. А в течение 2021 года технология станет доступной для абонентов предоплаты.

Как сообщал Укринформ, сегодня 4G-сеть Киевстар работает почти в 14 тысячах городах и селах Украины, где живет 85% населения страны. Чтобы это стало возможным, мобильный оператор установил наибольшее количество базовых станций с поддержкой 4G – более 13 тысяч. А инвестиции в скоростной мобильный интернет от Киевстар начиная с 2015 года уже превысили 30 млрд грн.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ