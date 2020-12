Илон Маск объяснил причину взрыва Starship

10.12.2020 17:57

Укринформ

Причиной неудачной посадки и взрыва аппарата Starship SN8 стало низкое давление в головном баке для кислорода.

Как передает Укринформ, об этом сообщает глава SpaceX Илон Маск в Твиттере.

По словам Маска, авария была вызвана низким давлением в головном баке для кислорода, а причиной жесткой посадки стало то, что один из трех двигателей не работал, а второй включился лишь на мгновение.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Маск был уверен в успехе всего на 33%. В компании вообще не ожидали, что аппарат сможет совершить посадку, предполагая, что трудности дадут о себе знать еще на этапе горизонтального снижения.

В целом прошедшие тесты можно считать для программы успешными, ведь демонстратор смог выполнить большую часть программы. Эти испытания приближают SpaceX к тестам нового демонстратора, который получил обозначение SN9. Сейчас он находится на высокой стадии готовности.

Starship — самая амбициозная программа SpaceX. Аппарат объединяет в себе функции второй ступени и многоразового космического корабля. В качестве ускорителя используют Super Heavy. Также предполагается создание танкера на базе Starship: его будут применять для длительных экспедиций.

Аппарат SN8 совершил «прыжок» на 12 километров. Он стал первым из демонстраторов, оснащенным сразу тремя метановыми двигателями Raptor. Кроме того, SN8 снабдили головным обтекателем, визуально похожим на тот, который планируют использовать на настоящем космическом корабле.

Как сообщал Укринформ, космическая компания Илона Маска осуществила запуск восьмого прототипа корабля Starship, который является частью программы доставки людей на Марс, однако во время неудачной посадки аппарат взорвался.

Испытательный запуск состоялся 9 декабря.

