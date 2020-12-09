Хакеры нанесли ущерб мировой экономике на триллион долларов — СМИ

08.12.2020 00:51

Укринформ

Потери мировой экономики из-за киберпреступлений и обеспечения защиты от них в этом году превысили триллион долларов, причем только два года назад эта сумма составляла около 600 миллиардов.

Об этом говорится в совместном отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), созданного на основе данных, собранных компанией по маркетинговым исследованиям Vanson Bourne, специализирующейся на технологиях, передает Укринформ.

Согласно миром, организации по всему миру потеряли примерно 945 миллиардов долларов из-за хакерских атак и еще 145 миллиардов из-за дополнительных расходов на кибербезопасность.

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Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводились интервью с чиновниками, использовались открытые данные госорганов и доходов МВФ.

Лишь 4% опрошенных организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли потери в производительности труда и рабочего времени. Самый длинный перерыв в работе из-за кибератаки составляла 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.

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Значительное увеличение кибератак можно объяснить, с одной стороны, быстрой и точной реакцией на них, а с другой ㅡ повышением уровня самых хакеров. Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.

По материалам: Укринформ