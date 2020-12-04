Технологии

Музыкальные «молоточки»: Razer представил новые беспроводные наушники

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Музыкальные «молоточки»: Razer представил новые беспроводные наушники

Музыкальные «молоточки»: Razer представил новые беспроводные наушники

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04.12.2020 13:17

Укринформ

Американская компания Razer представила новые беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

Пользователи смогут выбрать амбушюры из семи видов, которые будут удобнее для собственных ушей.

Музыкальные «молоточки»: Razer представил новые беспроводные наушники

Наушники смогут работать в течение 20 часов на одной подзарядке благодаря электронному чехлу. Если же заряжались не через чехол, то 4 часа.

При этом в Razer Hammerhead True Wireless Pro отсутствует беспроводная зарядка.

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Отмечается, что стоимость одного сета составляет 199 долларов США.

Как сообщал Укринформ, компания Apple планирует в начале следующего года представить новые модели беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro.

Фото: www.gsmarena.com

По материалам: Укринформ

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