Команда ЧГУ разработала тренажер для проведения лапароскопических операций «Сyber Stitch»

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04.12.2020 06:38

Укринформ

Команда Черноморского национального университета имени Петра Могилы из Николаева разработала новый тренажер для проведения учебных лапароскопических операций «Сyber Stitch».

Он дешевле и удобнее тех, которые до сих пор использовали.

Об этом сообщила пресс-служба ЧГУ им. П. Могилы, передает Укринформ.

«Команда ЧГУ разработала тренажер для проведения учебных лапароскопических операций «Сyber Stitch». Разработка вышла в финал девятого фестиваля инновационных проектов «Sikorsky Challenge 2020». Автором идеи проекта стал член команды и практикующий врач Геннадий Фака», – рассказала руководитель проекта Татьяна Гекова.

Дело в том, что студенты-медики столкнулись с проблемой отсутствия оборудования, на котором было бы возможно тренировать навыки проведения лапароскопических операций. Их специфика заключается в том, что живот надувают специальным газами и вводят инструменты и камеру с светодиодной подсветкой. Заживление при оперировании таким способом проходит гораздо быстрее. Например, при аппендиците после обычного хирургического вмешательства пациент может вернуться домой через 2-3 недели, при лапароскопии – на третий день.

Для допуска к операциям студентам нужно наработать часы практики. Чтобы выполнить эти требования, они используют самодельные тренажеры, которые делают из прозрачных лотков из-под еды. В них они пропаивают отверстия для инструментов и «тренируются», но такая подготовка неправильная, ведь инструменты должны находиться под определенным углом.

По словам Гековой, созданный ее командой тренажер имеет просчитанные углы и еще ряд преимуществ перед конкурентами. Во-первых, он дешевле. Ведь для других тренажеров нужны настоящие хирургические инструменты, которые стоят вдвое дороже, чем сам тренажер. Во-вторых, стандартных наборов инструментов нет и поэтому тренажеры продаются без них.

Существует еще одна проблема – это свет. Боксы прозрачные, в отличие от человеческого тела. Поэтому в проекте команды «Cyber ​​Stitch» есть специальные отверстия не только для инструментов, но и для камеры и света. Камера того же подключается к телефону или ноутбуку, позволяя работать без лишних кабелей.

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Еще один момент, который учли разработчики, – это слой силикона, который накладывается на тренажер для имитации кожи и жировой прослойки. Со временем он изнашивается, поэтому команда планирует давать определенный запас силикона, чтобы покупатель мог сам замешать нужное количество покрова при необходимости.

Разработчики планируют продвигать тренажер в медицинских учреждениях.

По материалам: Укринформ