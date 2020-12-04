Технологии

Китайские ученые создали самые точные в мире часы

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Китайские ученые создали самые точные в мире часы

Китайские ученые создали самые точные в мире часы

04.12.2020 20:21

Укринформ

Китайские ученые создали переносные оптические часы, погрешность у которых составляет меньше секунды за 2,4 млрд лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что у группы исследователей ушло 10 лет на разработку переносных оптических стандартов частоты на одиночных ионах кальция.

Оптический стандарт частоты – это оборудование, предназначенное для сверхточного измерения времени. Согласно итогам сопоставительного анализа, проведенного на двух таких стандартах, разработка обеспечивает точность передачи сигнала в 0,05 микросекунды.

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Ранее такого уровня достигали лишь оптические стандарты частоты на одиночных ионах иттербия, разработанные Федеральным физико-техническим институтом из Германии.

По материалам: Укринформ

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