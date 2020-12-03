Японская авиакомпания разработает топливо из углекислого газа

03.12.2020 14:03

Укринформ

Одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways совместно с рядом других предприятий начнет разработку топлива из углекислого газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Группа, в которую также вошли Toshiba, Toyo Engineering и Idemitsu Kosan, намерена довести разработку топлива до стадии практического использования.

Новый вид топлива планируется создать путем химической обработки CO2, выделяемого производствами и другими источниками. Для этого будут использоваться технологии Toshiba и Toyo Engineering.

Разработчикам предстоит решить ряд задач. В частности, проблему представляет качество топлива и прибыльность, а также то, можно ли будет производить и поставлять такой продукт на постоянной основе.

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В ноябре ANA приступила к выполнению пассажирских рейсов на топливе, изготовленном из пищевых отходов. По ожиданиям компании, топливо из углекислого газа сможет сократить эмиссии еще больше.

Авиационная индустрия, особенно в странах Европы, находится в сложной ситуации из-за вопросов охраны окружающей среды, поскольку самолеты производят больше углекислого газа, чем поезда или другие транспортные средства.

По материалам: Укринформ