Прямо в уши: в Израиле создали устройство, дистанционно передающее звук

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15.11.2020 12:52

Укринформ

Израильская компания Noveto Systems создала устройство, которое с помощью технологии «звукового излучения» передает звук непосредственно в ухо ультразвуковыми волнами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

Noveto ожидает, что девайс будет иметь много практических применений, например прослушивание музыки и конференц-звонков офисными работниками, а также просмотр фильмов. Девайс позволит пользователям не мешать коллегам или тем, кто живет рядом.

Разработчики использовали сенсорный 3D-модуль, который отслеживает положение уха и передает звук с помощью ультразвуковых волн, чтобы создать «звуковые карманы» у ушей пользователя. Компания сообщает, что звук можно услышать в стерео или пространственном 3D-режиме, который формирует звучание вокруг слушателя на 360 градусов.

Поскольку у устройства нет наушников, пользователь сможет четко слышать другие звуки в помещении. Если изменить настройки, звук может следовать за слушателем, который двигает головой.

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Издание отмечает, что концепция звукового излучения не нова, однако устройство Noveto, которое имеет название SoundBeamer 1.0, станет первым брендовым потребительским продуктом, применяющим эту технологию.

Компания заявила, что меньшая версия прототипа будет готова к выпуску на Рождество 2021 года.

Фото: скріншот Noveto Systems

По материалам: Укринформ