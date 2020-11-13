В Instagram и Messenger появилась функция самоудаления сообщений

13.11.2020 18:43

Укринформ

Компания Facebook создала новую функцию для соцсети Instagram и Facebook Messenger, которая позволит самостоятельно удаляться отправленным сообщениям.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Tech Crunch.

Теперь пользователи обоих платформ смогут отправлять текстовые сообщения, эмодзи, гифки, голосовые сообщения и стикеры, которые будут самостоятельно удаляться, когда собеседник увидит их и закроет сам чат разговора.

Сама функция не является автоматической. Для ее активации нужно будет изменить параметры в настройке самого чата.

Facebook отмечает, что в настоящее время новая функция доступна для пользователей Facebook Messenger в США, Канаде, Мексике, Перу и Бангладеш и вскоре появится также для пользователей Instagram в Канаде, Аргентине, Чили, Перу и нескольких других странах. В недалеком будущем функция станет доступной для пользователей обеих платформ во всем мире.

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Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе мессенджер WhatsApp разработал функцию, позволяющую «самоудаление» сообщений через определенный период времени.

Фото: Facebook

По материалам: Укринформ