Зірковий склад Серії А: український нападник серед найкращих 27-го туру

Італійська Серія А оголосила символічну збірну за результатами 27-го туру чемпіонату, до якої потрапив нападник «Роми» та збірної України Артем Довбик.

Про це повідомляє «ПЛ» з посиланням на Серію А.

Довбик заслужив місце у зірковому складі після вдалого матчу проти «Комо», який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1. Українець вийшов на поле після першого тайму та відзначився переможним голом на 76-й хвилині гри. Його результативний удар став вирішальним та дозволив «Ромі» здобути три очки.

Успіхи Довбика у поточному сезоні

Цей сезон для Артема складається успішно: на його рахунку вже 14 голів та три асисти у 34 матчах за римський клуб. Форвард демонструє стабільну результативність та впевнено закріпився у складі «Роми».

Виступ у Кубку Італії

Варто нагадати, що на початку лютого Артем Довбик також відзначився голом у матчі проти «Мілану» в рамках Кубку Італії. Попри те, що його команда зазнала поразки з рахунком 3:1, український нападник знову продемонстрував свій клас та вміння реалізовувати моменти.

Участь Артема Довбика у символічній збірній Серії А підкреслює його значення для «Роми» та підтверджує високий рівень гри українського форварда у чемпіонаті Італії.

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