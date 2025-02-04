Асоціація журналістів США оголосила переможців свого щорічного нагородження: хто отримав головну відзнаку

У понеділок, 3 лютого, Асоціація журналістів США, які пишуть про бокс (BWAA), оголосила переможців свого щорічного нагородження.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Команда.

Головну відзнаку — титул «Бійця року Шугара Рея Робінсона» — отримав український боксер Олександр Усик. Він став лінійним, єдиним і фактично безперечним чемпіоном у важкій вазі після двох перемог над Тайсоном Ф’юрі у 2024 році. Крім того, його перший поєдинок із Ф’юрі, що відбувся 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), визнаний «Боем року Мухаммед Алі – Джо Фрейзер».

Інші нагороди BWAA 2024 року:

«Тренер року» (премія Едді Фатча) – Роберт Гарсія, який тренує зірок боксу, серед яких Джессі «Бем» Родрігес і Вірджил Ортіс-молодший.

«Менеджер року» (премія Каса Д’Амато) – Егіс Клімас, менеджер Усика та Василя Ломаченка, який у 2024 році повернув собі титул у легкій вазі.

Інші лауреати:

Брюс Сільверглейд – нагорода «Гарний хлопець»

Марв Альберт – «Телемовлення»

Бред Гудман – «За заслуги»

Прічард Колон – «Мужність у подоланні негараздів»

Ці нагороди вкотре підтверджують високий рівень українського боксу на світовій арені!

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, Усик зробив неочікувану заяву про перехід у футбол: який клуб обрав.