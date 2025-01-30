«Динамо» Київ зустрінеться з РФШ Рига в Лізі Європи: де і коли дивитися матч

У четвер, 30 січня, київське «Динамо» проведе матч восьмого туру Ліги Європи проти латвійського клубу РФШ Рига.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Турнир.

Зустріч відбудеться в Гамбурзі на стадіоні Volksparkstadion і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію покаже відеосервіс MEGOGO.

Поточний єврокубковий сезон складається для української команди невдало: «Динамо» програло шість із семи матчів, а перші очки заробило лише в сьомому турі, зігравши внічию з «Галатасараєм» (3:3). У зв’язку з цим поєдинок проти латвійської команди вже не має турнірного значення для киян — вони втратили шанси на вихід у плей-оф.

Суперник «Динамо», РФШ Рига, сенсаційно обіграв «Аякс» (1:0) і з п’ятьма очками посідає 30-те місце в загальній таблиці Ліги Європи.

Незважаючи на невдалий виступ у турнірі, букмекери вважають киян фаворитами зустрічі, пропонуючи коефіцієнт 1,85 на їхню перемогу. Імовірність успіху латвійського клубу оцінюється коефіцієнтом 4,30.

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