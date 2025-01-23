Спорт

Усик зробив неочікувану заяву про перехід у футбол: який клуб обрав

Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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Олександр Усик
Відомий промоутер пояснив, у чому унікальність Усика

Український боксер Олександр Усик зізнався, що досі не відмовився від ідеї змінити рукавички на футбольні бутси.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The Ring.

Прославлений спортсмен вирішив, що після кар’єри в боксі вирушить грати за професійний клуб. Усик розповів, що в нього є навіть чинна угода з командою Української прем’єр-ліги «Полісся».

Варто зазначити, що клуб із Житомира досить успішно виступає в УПЛ — розташовується на п’ятому місці з 27 очками. Після 17 ігор у нього 7 перемог і 6 нічийних результатів. Усик похвалився, що 15 грудня «Полісся» виграло у донецького «Шахтаря». При цьому боксер симпатизує іншій команді.

«Я давно вболіваю за київське «Динамо». Тому що ще в дитинстві, коли вперше сходив із татом на стадіон, це був стадіон «Динамо» (Київ). Це клуб із багатою історією, але «Полісся» дало мені можливість, і я підписав контракт», — сказав Усик.

І зізнався, що мріє забити гол у ворота улюбленого «Динамо», виступаючи за «Полісся».

Нагадаємо, раніше повідомлялося проте, що у штаб інженерів «Формули-1» вперше найняли жінку: хто вона.

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Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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