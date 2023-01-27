Отец Джоковича не пойдет на полуфинал из-за скандала вокруг российского флага

Отец известного теннисиста Новака Джоковича Срджан заявил в пятницу, что не будет присутствовать на полуфинале Australian Open, где будет играть его сын, а вместо этого будет «смотреть из дома», после того, как появилось видео, на котором он позирует в Мельбурн-парке с болельщиками с российскими флагами, пишет со ссылкой на Reuters.

Видео вызвало споры в Австралии, в результате чего премьер-министр страны Энтони Албаниз в пятницу подтвердил поддержку Австралией Украины и раскритиковал сторонников вторжения россии.

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения создавать такие заголовки или беспокоить, — сказал Срджан Джокович в заявлении. — Так что сегодняшний полуфинал ни для моего сына, ни для другого игрока не будет прерван, я решил посмотреть из дома».

Новак Джокович отказался от комментариев.

«Я подчеркну, что Австралия поддерживает народ Украины, — заявил Албаниз на пресс-конференции после того, как репортер спросил, следует ли депортировать Срджана Джоковича после того, как его видели позирующим для фотографий с фанатами, держащими российские флаги. — Это позиция Австралии, и Австралия однозначно поддерживает верховенство международного права».

«Мы не хотим видеть никакой поддержки российского вторжения в Украину, которое имеет разрушительное влияние на народ Украины», — сказал премьер Австралии.

Албаниз не ответил прямо на вопрос, следует ли депортировать Срджана Джоковича.

Полиция допросила четырех болельщиков, замеченных с «неприемлемыми флагами и символикой» после четвертьфинального матча в среду между россиянином Андреем Рублевым и фаворитом Джоковичем, сообщили организаторы Tennis Australia.

В пятницу Tennis Australia заявила, что «продолжает бороться за безопасность болельщиков на мероприятии и подтверждает нашу позицию, которая запрещает использование флагов беларуси и россии».

Отец Новака Джоковича Срджан был снят позирующим для фотографий со сторонниками президента россии владимира путина на Australian Open.

По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, для отца Новака Джоковича следует ввести запрет на Australian Open после этого.

По материалам: УНН