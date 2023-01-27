Нейтральности не существует: Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут

. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который пытается «вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста», в Бахмут, передает .

«…приглашаю господина Баха в Бахмут. Чтобы он увидел собственными глазами, что нейтральности не существует», — отметил Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам.

Ранее Зеленский раскритиковал инициативы руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха и подчеркнул, что «любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью».

Он также напомнил, что «украинские спортсмены вынуждены защищать жизни своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения. Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу».

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором предположил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

По материалам: УНН