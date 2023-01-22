Украина получила две «бронзы» на соревнованиях по лыжной акробатике в Канаде

Две награды принес нашей сборной первый день соревнований на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в Ле-Реле (Канада). Об этом сообщает НОК Украины, передает

Сначала на третью ступеньку пьедестала взошла Анастасия Новосад, выполнив в суперфинале двойное сальто с тремя винтами на оценку 86,71. В шаге от пьедестала с суммой баллов 71,34 остановилась еще одна наша фристайлистка Ольга Полюк.

Впоследствии бронзовый почин коллеги по сборной поддержал Дмитрий Котовский, которому награду принес суперфинальный прыжок «винт-винт-два винта» и сумма баллов за него составила 120,81.

Отметим, что для Новосад это четвертая в целом и вторая индивидуальная медаль на Кубках мира. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований сходил лишь в командном первенстве.

Украина завоевала первое «золото» на Всемирной зимней Универсиаде в США. Первое “золото” сборной Украины в американском Лейк-Плэсиде получил Михаил Харук.

По материалам: УНН