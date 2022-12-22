Рейтинг ФИФА-2022. Сборная Украины по футболу завершила год на 26-ом месте
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных — итоговый за 2022 год. Украина занимает 26-е место, информирует .
«Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я», — говорится в сообщении.
Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия – пятое (0), Италия – восьмое (-2), Северная Македония – 65-е (0), Мальта – 167-е (+ 1).
1. Бразилия – 1840,77.
2. Аргентина – 1838,38.
3. Франция – 1823,39.
4. Бельгия – 1781,30.
5. Англия – 1774,19.
6. Нидерланды – 1740,92.
7. Хорватия – 1727,62.
8. Италия – 1723,56.
9. Португалия – 1702,54.
10. Испания – 1692,71.
Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.
По материалам: УНН