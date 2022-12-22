Рейтинг ФИФА-2022. Сборная Украины по футболу завершила год на 26-ом месте

Франция планирует использовать систему контроля толпы искусственным интелликом на Олимпийских играх

В Аргентине объявлен выходной для празднования победы на ЧМ-2022

Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование

Гражданина россии Симчука руководить ДЮСШ «Сокол» и воспитывать юных хоккеистов назначил Гутцайт

FIA запретила участникам автоспорта политические заявления

Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022

Тысячи аргентинцев вышли на улицы страны для празднования победы на ЧМ-2022

Лионель Месси после победы на Чемпионате мира заявил о продолжении карьеры

ЧМ-2022: Аргентина — Франция 3:3. Команды разыграют серию пенальти