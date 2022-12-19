Спорт

Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022

Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает «Главпост» ФИФА в Twitter, передает .

Международная федерация футбольных ассоциаций признала Месси лучшим игроком ЧМ-2022. Он получил награду «Золотой мяч».

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Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча Месси и гол, реализованный в послематчевой серии пенальти, принесли сборной Аргентины победу в финале ЧМ-2022 над Францией

Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Аргентике выигрывали выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

MESSI Our @adidas Golden Ball Award winner!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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