Англия победила Иран на старте чемпионата мира-2022 по футболу



Источник: AP Photo/Frank Augstein

Футбольный поединок с протестами, задержками из-за потери вратаря и пенальти завершился со счетом 6:2 в пользу Англии, пишет

На чемпионате мира-2022 по футболу среди мужчин в Катаре состоялся второй матч турнира. В поединке встретились сборные Англии и Иранка, открывшие борьбу в группе B.

На прошедшем чемпионате мира английская команда заняла четвертое место, что стало лучшим результатом сборной на этом уровне с 1990 года. Иранцы на прошлых двух мировых первенствах выбывали на групповой стадии.

Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Решфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+12 (пенальти)

Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила Катар в стартовом матче чемпионата мира-2022 по футболу.

По материалам: УНН