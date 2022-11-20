После получения травмы Бензема заявил о готовности уступить свое место в сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема, после полученной на тренировке травмы, заявил о готовности отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу, сообщает со ссылкой на Тwitter игрока.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей сборной провести хороший чемпионат мира. Спасибо за вашу поддержку», — написал Бензема.

Во время тренировке на базе сборйной Бензема почувствовал боль в квадрицепсе левого бедра. Медики рекомендовали спортсмену отказаться от участия в играх ЧМ-2022.

Уже 22 ноября сборная Франции проведет встречу со сборной Австралии на ЧМ-2022, проходящем в Катаре. Далее в групповом раунде сборную Франции ожидают встречи с Данией и Тунисом.

По материалам: УНН