Спорт

АТР: определились финалисты Итогового турнира

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

АТР: определились финалисты Итогового турнира

В Турине завершились полуфиналы Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), передает

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Встретятся в решающем матче Новак Джокович и Каспер Рууд. Джокович в 1/2 финала обыграл на тай-брейках Тейлора Фрица – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), а Рууд нанес поражение Андрею Рублеву – 6:2, 6:4.

Финал Итогового турнира АТР состоится 20 ноября. 

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2023.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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