АТР: определились финалисты Итогового турнира

В Турине завершились полуфиналы Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), передает

Встретятся в решающем матче Новак Джокович и Каспер Рууд. Джокович в 1/2 финала обыграл на тай-брейках Тейлора Фрица – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), а Рууд нанес поражение Андрею Рублеву – 6:2, 6:4.

Финал Итогового турнира АТР состоится 20 ноября.

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По материалам: УНН