Украинская сборная по шаровой стрельбе завоевала 14 медалей на чемпионате мира в ОАЭ

Национальная паралимпийская сборная Украины

Источник: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Министерство молодежи и спорта сообщило, что Национальная параолимпийская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала на соревнованиях в Объединенных Арабских эмиратах 14 медалей, пишет

Украинские спортсмены завоевали следующие награды:

– 3 золотые медали;– 6 серебряных медалей;– 5 бронзовых медалей.

Также на мировом первенстве в Аль-Айне (ОАЭ) украинские спортсмены получили 4 лицензии на Параолимпийские игры-2024 в Париже.

С мировым рекордом — 622.7 балла закончила соревнование отборочного раунда наша команда R10 в составе: Ирина Щетник и Андрей Дорошенко. В финале они завоевали золотую награду.

По материалам: УНН