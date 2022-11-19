Спорт

Украинская сборная по шаровой стрельбе завоевала 14 медалей на чемпионате мира в ОАЭ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
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Украинская сборная по шаровой стрельбе завоевала 14 медалей на чемпионате мира в ОАЭ

Национальная паралимпийская сборная Украины

Источник: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

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Министерство молодежи и спорта сообщило, что Национальная параолимпийская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала на соревнованиях в Объединенных Арабских эмиратах 14 медалей, пишет

Украинские спортсмены завоевали следующие награды:

– 3 золотые медали;– 6 серебряных медалей;– 5 бронзовых медалей.

Также на мировом первенстве в Аль-Айне (ОАЭ) украинские спортсмены получили 4 лицензии на Параолимпийские игры-2024 в Париже.

С мировым рекордом — 622.7 балла закончила соревнование отборочного раунда наша команда R10 в составе: Ирина Щетник и Андрей Дорошенко. В финале они завоевали золотую награду.

14 ноября сборная Украины по баскетболу провела матч в рамках отбора на ЧМ-2023. В результате наша сборная победила Исландию

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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