у россии забрали право проводить ЧМ-2023 по хоккею.

Международная федерация хоккея (IIHF) накануне объявила о переносе чемпионата мира 2023 года с россии, ранее получившей права на проведение, пишет со ссылкой на заявление федерации.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у россии», — говорится в заявлении.

Решение об отмене мероприятия, как указано, было принято во вторник, 26 апреля.

Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

«Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года», — добавили в федерации.

Это будет в следующем месяце.

В феврале IIHF запретила российским и белорусским национальным и клубным командам участвовать в соревнованиях IIHF, а также лишила россию права на проведение чемпионата мира среди юниоров в 2023 году.

По материалам: УНН