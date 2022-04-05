Моуринью о ситуации в Украине: Остановите войну, я буду говорить это каждый день

. Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями по поводу войны в Украине, информирует со ссылкой на сайт итальянского клуба.

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«Остановите войну. Эта война и все остальные войны. И если мне нужно говорить это каждый день, я буду говорить это каждый день.Я не хочу говорить о политике — я интересуюсь политикой, но я не говорю о ней публично. Но, все же, скажу, и даже ежедневно повторяю, что война должна прекратиться. Все войны», — подчеркнул именитый специалист.

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По материалам: УНН