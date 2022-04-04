Спорт

Оккупанты разбомбили лыжную базу в Чернигове

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Оккупанты разбомбили лыжную базу в Чернигове

В результате вражеской бомбардировки разрушена лыжная база в Чернигове, сообщает Biathlon.com.ua, пишет .

«Война в Украине приносит новые жертвы — человеческие и инфраструктурные, которые становятся мишенями армии фашистской россии. На этот раз жертвой этих подонков стала лыжная база в Чернигове, которая в течение многих лет принимала лыжные и биатлонные соревнования, в том числе чемпионаты Украины и Гонки чемпионов», — говорится в сообщении.

Как указано, после очередной бомбардировки главный корпус, где в том числе всегда жили молодые спортсмены, которые не имели жилья в Чернигове, в данный момент разрушено.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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