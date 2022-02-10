Спорт

Украина потеряла реальный шанс на медаль на Олимпиаде в Пекине: что произошло

Наши спортсмены не выступят в командных соревнованиях в акробатике.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
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Сегодня, десятого февраля, на Олимпиаде в Пекине должна состояться командная акробатике во фристайле. Одним из фаворитов на медали была сборная Украины.

Украинцы занимали дважды третьи места на этапах Кубка мира именно в командных соревнованиях по праву считались одними из фаворитов на медали здесь. Однако в итоге в этой дисциплине Украина побороться за медаль не сможет, пишет Первая Лента со ссылкой на Суспільне Спорт.

Однако сборная Украины представлена в омандных соренованиях не будет из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад. В команде соревнуются двое мужчин и одна женщина, у Украины остается только один представитель, что не дает возможности принять участие в соревнованиях.

Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. Всего в старт-листе на командный турнир всего шесть команд. У спортсменов будет еще шанс выступить в личных соревнованиях, но нужно будет два раза кряду сдать негативный тест на ковид.

Полностью анонс дня на Олимпиаде в Пекине читайте здесь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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