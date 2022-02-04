ОИ-2022. День 2: первые медали, шанс в биатлоне (Прямая трансляция)

В субботу, пятого февраля, в Пекине на Олимпийских играх будут разыграны первые комплекты наград. Во второй день Олимпиады станут известны обладатели шести золотых наград. У Украины также будет шанс побороться за медали в Пекине в этот день.

Борьба за медали

Уже завтра будет разыгран первый комплект наград в биатлоне – один из главных видов спорта в Пекине, где Украина может надеяться на медаль. Сначала будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете 4 по 6 км. Состав Украины выглядит следующим образом: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Именно в смешенной эстафете Украина в этом сезоне брала единственную медаль на этапах Кубка мира, правда это было в одиночной смешанной эстафете, а не классической, которая и будет проходить в Пекине. Состав максимально сильный, но форма в этом сезоне особенно у женщин не лучшая.

Завоевать медаль будет очень тяжело, однако шанс, хоть и минимальный всегда есть. Соревнования начнутся в 11:00.

11.00 Биатлон Смешанная эстафета. 4х6 км

Также представители Украины будут принимать участие и в лыжных гонках, где состоится скиатлон (7.5 км+7.5 км) среди женщин. Однако здесь на медали даже не стоит рассчитывать. Если Украины пробьются в топ-50 – это уже будет весьма хорошим результатом для них. Состав сборной: Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева.

09:45 Лыжные гонки. Женщины, 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон

Комплект наград будет разыгран и в Фристале. В дисциплине могул мужчины определять лучшего.

14:40 Фристайл. Мужчины. Могул

Также первые награды будут разыграны в конькобежном спорте и шорт-треке. Там представителей Украины вы не увидите.

10:30 Конькобежный спорт. Женщины, 3 000 м.

15:26 Шорт-трек. Смешанная командная эстафета.

Еще один вид спорта, где будут разыграны олимпийские награды — Прыжки с трамплина среди женщины. Украина в этом виде также не будет представлена.

13:35 Прыжки с трамплина. Женщины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин .

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Остальные соревнования

В прыжках с трамплина среди мужчин состоится квалификацию. В соревнованиях должны принять участие украинцы: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук. Однако в тренировках участие принимал только последний. Неофициально сообщается, что у первых двоих ковид. Марусяк и Корчук пока значатся в стартовом протоколе квалификации. Последний дважды был последним в обеих тренировках.

08.20 Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

Также начнутся первые заезды у мужчин саночников. Среди украинцев там выступают Андрей Мандзий и Антон Дукач. Первый таки успел выйти из ковид-протокола и все-таки примет участие в Играх, после того, как пропустил первые четыре тренировочных заезд. В пятом тренировочном заезде Дукач и Мандзий были 20 и 21 соответственно, а в последнем заезде – 32 и 26. Попадание в топ-20 по итогам соревнований будет отличным результатом для украинцев.

13.10 Мужчины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки

Продолжатся игры на групповом этапе в миксе среди керлингистов.

03:05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия

03:05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

08:05 Микст. Групповой турнир. Китай — США

08:05 Микст. Групповой турнир. Чехия — Великобритания

08:05 Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада

08:05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия

13.05 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия

13.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай

13.05 Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

13.05 Микст. Групповой турнир. США — Канада

Будут сыграны очередные матчи и на женском хоккейном турнире.

06.10 Женщины. Групповой турнир. Канада — Финляндия

10.40 Женщины. Групповой турнир. Дания — Япония

10.40 Женщины. Групповой турнир. Чехия — Швеция

15.10 Женщины. Групповой турнир. США — Россия

Трансляция

В прямом эфире все важные события покажет телеканал UA:Перший. Также на платформе Суспільне Спорт запущено бесплатно три дополнительные трансляции с Пекина.