Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, третьего ноября, донецкий «Шахтер» проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником Горняков будет мадридский «Реал».

В предыдущем матче в Лиге чемпионов соперники играли между собой в Киеве и тогда матч закончился победой испанского клуба со счетом 5:0. Теперь подопечным Доминика Де Дзерби обязательно нужно брать очки, чтобы рассчитывать на еврокубковую весну, пишет Первая Лента.

Матч в Мадриде начнется в 19:45 по киевскому времени. По традиции этого сезона легально игру можно будет увидеть на платформе МЕГОГО. В свою очередь в Испании игру можно будет увидеть на Movistar Liga de Campeones и портале Movistar+.

В Словакии матч можно будет увидеть на Nova Sport 3. В Сербии матч будут транслировать на телеканале Arena Sport 2P. В Румынии встречу покажут на каналах Telekom Sport 2 Romania, Digi Sport 1 Romania, Look Plus, а также платформах Digi Online и telekomsport. В Польше игра будет доступна на Polsat Sport Premium 2.

Напомним, что «Динамо» в четвертом матче группового этапа минимально уступило Барселоне.