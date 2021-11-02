Динамо снова минимально проиграло Барселоне в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем стадионе «Барселону». В важном поединке подопечные Мирчи Луческу.

Первый тайм закончился со счетом 0:0. Больше инициативой владела «Барселона», но именно киевский клуб нанес единственный удар по воротам в первые 45 минут. Несмотря на несколько моментов со стороны обеих команд голов зрители на Олимпийском так и не увидели, пишет Первая Лента.

Второй тайм начался очень активно, обе команды хотели забить гол. Однако отличились гости. Фати после контратаки вколотил мяч в ворота киевского «Динамо» и открыл счет в матче.

Киевляне не сдались и пошли вперед. Неплохие моменты имели Буяльский, Забарный, Караваев и Циганков, однако реализовать свои моменты не сумели.

В итоге «Барселона» выиграла со счетом 1:0 и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Бавария» с 12 пунктами. Третья «Бенфика» с четырьмя пунктами, у «Динамо» одно очко в активе.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Баварии» 23 ноября на НСК Олимпийский.

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