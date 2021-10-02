«Рух» обыграл «Мариуполь» в матче-открытии тура УПЛ

Поединком в Мариуполе с участием одноименного клуба и “Руха” стартовала программа 10-го тура отечественной Премьер-лиги, передает со ссылкой на сайт приазовцев.

Детали

Вперед львовяне вышли в середине первого тайма. Кудрик неудачно среагировал на выстрел Климчука, отбив мяч перед собой, чем мгновенно воспользовался Таллес. 1: 0 — дебютный гол бразильца за “Рух”. До перерыва “руховцы” увеличили свое преимущество до двух голов. Карасюк отобрал мяч в центре поля, а Климчук молнией промчался флангом и не почувствовав сопротивления от защитников поразил ворота “Мариуполя” — 2: 0.

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“Мы очень внимательно готовились к „Мариуполю“. Это игровая команда, у них очень быстрая линия атаки. Решающую роль сыграли игровая дисциплина, способность терпеть и любой момент доигрывать до конца. Таллес знал, что будет играть, но сразу его невозможно было использовать в составе. Он не проходил основную подготовку с командой. Я бы отметил весь коллектив. Все ребята были заряжены только на победу. Пауза в чемпионате позволяет перевести дыхание и подготовиться к следующим матчам ”, — сказал коуч победителей Кучук.

Дополнение

“Рух” с 11-ю баллами идет 8-м, а “Мариуполь” последний (4).

По материалам: УНН