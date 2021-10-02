Баскетбол: действующий чемпион Украины одержал шестую подряд победу

Действующие чемпионы Украины по баскетболу — «Прометей», получили уже шестую подряд победу в официальных матчах этого сезона и вторую в регулярном чемпионате Украины, сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

В Харькове БК «Харьковские Соколы» не выдержали давление чемпиона — «Прометея». Хозяева пытались в третьей четверти взять игру под свой контроль, и в итоге своего не добились. Гостевая победа «Прометея» 94:68.

Самыми результативными в Харькове стали Майкл Дэвис у хозяев и ДиАнжело Харрисон у гостей — по 19 очков.

Дополнение

«Прометей» следующий поединок проведет уже 8 октября, дома, против «Черкасских обезьян». «Харьковские Соколы» в тот же день на выезде сойдутся с «Киев-Баскет».

По материалам: УНН